Quasi mezzo secolo di Maratona Alpina. E domattina all’alba sono quasi in 500 al via

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si sono chiuse le iscrizioni alla Maratona Alpina 2024, che prevede per domani, sabato 14 settembre, un vasto elenco di partecipanti. Tutti pronti a mettersi alla prova tra vette e valli del Vicentino, sfidando anche un meteo bizzarro che ha abbattuto le temperature in questi giorni di fine estate. Un evento sportivo per gli appassionati del genere trail che si avvicina al mezzo secolo di storia – si festeggerà nel 2025 infatti – per la 48esima edizione al via che vedrà schierarsi allo start poco meno di 500 “matti per la montagna”.

Da ricordare che si tratta di una manifestazione sportiva non competitiva, con partenza da Schio e tutta intorno la Val Leogra da visitare “di corsa”, gustandosi i paesaggi dei monti dell’Altovicentino, come antidoto alla stanchezza per i corridori impegnati. Sconfinando in Trentino. Sveglia puntata a ben prima dell’alba per i partecipanti, con punto di ritrovo al Faber Box in cittadella degli studi alle 4.30 del mattino. Mezz’ora dopo si parte.

Guardando ai numeri dell’edizione 2024, oltre a quello relativo ai partenti, si tratta di una vera e propria maratona visti i 42 chilometri che compongono il percorso, con un “muro” di dislivello – positivo ovviamente – calcolato in 3.500 metri. L’organizzazione è affidata, ed è una tradizione, al Ges – Gruppo Escursionisti Schio, che tanto hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento nella sede associativa di Palazzo Toaldi Capra e su e giù per salite e discese per allestire il percorso, che sfiorerà nel punto più alto i 2 mila metri di altitudine.

1 di 3

Sarà costituita da circa centro volontari la “truppa” di persone dislocate lungo il percorso, che tocca varie montagne dell’Altovicentino (Summano, Alba, Pasubio e Novegno). Rimane da dire, come rivelano dal “dietro le quinte”, che tra i nominativi degli iscritti c’è chi supera le 40 presenze alla Maratona Alpina! E chi, magari sudando un po’ meno, colleziona tutti i libretti di iscrizione delle ultime edizioni. Tutti segnali di affezione a un evento che piace, appassiona e unisce!