Attesa oggi quota un milione di immunizzati in Veneto. Quasi tre milioni le dosi inoculate

A un ritmo di quasi 50 mila dosi nei giorni feriali tra maggio e giugno il traguardo simbolico è stato raggiunto stamattina: un milione di cittadini veneti si sono “immunizzati” al coronavirus dal 27 dicembre 2020 al 5 giugno 2021, a cinque mesi e spiccioli dal via ufficiale della campagna di vaccinazione anticovid. Si appresta a “sbancare” sempre nella giornata odierna quota 3 milioni, invece, il computo delle dosi singole iniettate in regione a chi ha aderito all’iniziativa di prevenzione sanitaria.

Il dato ufficiale ancorato alla giornata di ieri, venerdì, e contenuto nel bollettino vaccinale della Regione Veneta recitava 998.960 “cicli” completati, tra coloro che hanno ricevuto le due iniezioni canoniche e per chi invece, nella finestra temporale da 3 a 6 mesi riservata ai negativizzati dopo l’infezione al virus, ne è bastata una secondo le linee guida sanitarie.

Qualcuno tra i cittadini veneti, del tutto inconsapevolmente e senza saperlo nemmeno a posteriori dopo aver ricevuto il certificato ai avvenuta vaccinazione contro il Covid-19, sarà proprio oggi il “milionesimo” beneficiario del siero antivirus, in uno delle decine di punti di somministrazione attivi anche nel fine settimane predisposti dalle diverse Ulss territoriali. Anche in provincia di Vicenza si procede ad ampie falcate: un quinto del milione di veneti già “coperti” risiede infatti nel Vicentino. Erano 199.841 a ieri, con anche qui un traguardo virtuale che sarà tagliato in giornata. Sempre come dato aggregato tra Ulss 8 Berica e Ulss 7 Pedemontana, sono in tutto 512 mila i vicentini che hanno ricevuto almeno una dose.

Tornando al Veneto, da giovedì a ieri sono state circa 48.500 le dosi – di queste 39.700 configurate come le “prime”, quindi l’80% sul totale – di vaccino estratte dalle fiale dei diversi farmaci a disposizione delle aziende sanitarie, raggiungendo 2 milioni 981 circa iniezioni del siero da fine dicembre scorso dopo il Vax-Day celebrato in quell’occasione. In Veneto sono state finora somministrate le riserve disponibili in misura dell’88,1% del totale, ricordando anche alcune tipologia di siero già fornite rimangono congelate in magazzino in attesa di indicazioni dalle agenzie di tutela italiane ed europee.

Guardando alle fasce d’età e sempre su base regionale, in Veneto fra gli over 80 hanno aderito al 98% della popolazione, all’86,8% tra i settantenni, al 79,3% per gli over 60, al 55% finora (con prenotazioni ancora in corso) tra i 50enni. La chiamata in questi giorni della fascia 40-49 ha visto poco più di un quinto della popolazione (22% a ieri) ricevere il primo vaccino.