Casa saturata di gas contro lo sfratto: morti 3 carabinieri, 11 feriti

Esplosione nella notte a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, durante un’operazione di sgombero: crollato un casolare, deceduti tre carabinieri. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario compiuto dai tre fratelli (due uomini e una donna, sessantenni) che ci vivevano.

Soccorsi 12 appartenenti alle forze dell’ordine e una donna, rimasta ferita. 11 sono ricoverati in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sette vigili del fuoco sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono impegnate 25 unità tra squadre ordinarie, unità cinofile e nuclei Usar (Urban Search and Rescue) per la messa in sicurezza dell’area.

“Stavamo eseguendo dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria alle prime luci dell’alba, ma ci siamo trovati di fronte a un gesto di assoluta follia”. Così il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Claudio Papagno. “Mentre salivano le scale i nostri militari – ha aggiunto ai telefoni del Tgr Veneto – sono stati colpiti in pieno dalla deflagrazione della bombola di gas innescata da uno degli occupanti. Se condo una prima ricostruzione si tratterebbe di un gesto volontario“.

Il cordoglio di Meloni e Zaia

“Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre Carabinieri e del ferimento di altri tredici tra militari dell’Arma, Vigili del Fuoco e Polizia, a seguito di un’esplosione avvenuta durante un’operazione di sgombero nel Veronese.

Il mio cordoglio e quello del Governo vanno ai familiari delle vittime. Ho voluto esprimere personalmente la mia vicinanza al Comandante Generale dell’Arma in una telefonata, estendendola a tutti i Carabinieri. Un pensiero va anche a tutte le Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco, che ogni giorno operano con dedizione e coraggio al servizio dello Stato. Ai feriti rivolgo l’augurio di una pronta guarigione e il ringraziamento va al personale sanitario e a tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità. Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che ci richiama al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve l’Italia e i suoi cittadini”.

Anche il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime il cordoglio commosso e sincero alle famiglie dei tre militari dell’Arma periti stanotte nell’esplosione del casolare, mentre eseguivano le operazioni di sgombero dell’immobile assieme ad altri Carabinieri, a uomini della Polizia di Stato e ai vigili del fuoco. Il presidente, a nome di tutti i veneti, manifesta vicinanza all’Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che ogni giorno condividono l’impegno a servizio della nostra comunità. Queste tre morti rappresentano una ferita profonda per il Veneto e per l’Italia, e richiamano tutti ad una sincera gratitudine verso tutti coloro che quotidianamente mettono a rischio la propria vita per garantire sicurezza e legalità. Nell’attesa che la magistratura e le forze dell’ordine facciano piena luce su quanto accaduto, oggi è il momento del dolore e del rispetto. Il Veneto si stringe attorno alle famiglie e all’Arma in questo momento di lutto e di smarrimento. Il presidente sta seguendo da vicino la situazione, e in particolare la presa in carico dei feriti da parte degli ospedali veronesi.

Notizia in aggiornamento