Esplosione in contrada per una fuga di gas: gravemente ferito un uomo

Esplosione questa mattina in una casa in una contrada di Valdagno: un uomo è rimasto gravemente ferito.

Il botto, probabilmente dovuto a una fuga di gas, è avveuto pochi minuti dopo le 6,30 di oggi, mercoledì 4 febbraio, al civico 4 di contrada Pregrassi (lungo la strada provinciale 45 che porta a Passo Zovo), e ha distrutto un vecchio edificio dove abitava un uomo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati da Arzignano, e il Suem 118 e i sanitari del Sum che hanno soccorso un uomo, che abitava dell’appartamento sventrato dall’esplosione. L’uomo ferito, che avrebbe riportato ustioni su oltre il 10% del corpo, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Fra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, c’è quella che sia stato lo stesso ferito a provocare l’esplosione.

Notizia in aggiornamento

