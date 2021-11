Covid, in 24 ore raddoppiano i contagi. Vicentino al secondo posto in Veneto per nuovi casi

Continua a salire il numero dei contagi da covid-19 in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 883 nuovi positivi, raddoppiando così il dato di ieri lunedì 8 novembre che segnava un + 432 rispetto al giorno precedente. Come di consueto i numeri sono stati diffusi attraverso il bollettino della Regione del Veneto che riporta anche 7 decessi. Dall’inizio della pandemia ad oggi i contagi sono arrivati a quota 486.261 mentre quello delle vittime a 11.856. Gli attualmente positivi sono 13.170. Anche la curva dei ricoverati è in continua ascesa con 261 persone in area non critica (+4 rispetto alle ultime 24 ore) e 58 persone in terapia intensiva (+6).

VICENTINO. Sono 180 i nuovi casi, che portano il totale da inizio dell’emergenza sanitaria a 79.259. Ad oggi la provincia è al secondo posto in Veneto per numero di nuovi contagi, preceduta dal trevigiano. I dati sui decessi segnano 2157 persone, con una vittima in più rispetto alle 24 ore prima. Gli attualmente positivi sono 1899 e negli ospedali sono ricoverate 45 persone in area non critica (- 2 rispetto a ieri) e 7 (+ 1) in terapia intensiva.

VACCINI. In Veneto finora sono state somministrate 7.351.329 dosi, di cui 3.509.609 prime inoculazioni, 3.685.023 per il ciclo completo e 156.698 per addizionali/booster. Al momento l’Ulss 8 Berica ha somministrato 747.832 dosi, mentre l’azienda sanitaria Ulss 7 Pedemontana 515.849.