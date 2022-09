Delegazione di Veneti nel Mondo ricevuti da Luca Zaia: “Siete l’orgoglio della nostra regione”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una rappresentanza de “Veneti nel Mondo” è stata ricevuta oggi, 30 settembre, a palazzo Balbi dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. L’associazione, riconosciuta ufficialmente nel 2003, nasce cinque anni prima con l’obiettivo di tenere vivi i valori del territorio anche fuori dai confini nazionali. Per la sede è stato scelto Camisano Vicentino, che accoglie la direzione gruppo dal 2002, il lavoro costante nel corso degli anni ha portato alla collaborazione e aggregazione tra le varie comunità venete presenti all’estero.

“Grazie di cuore, siete l’orgoglio veneto perché ne tenete viva l’identità. Incontrarvi ci

fa ben sperare, ci dà la carica. Oggi il Veneto è sotto i riflettori, abbiamo un grosso

progetto che è quello dell’autonomia, ed è un progetto legato al tema identitario”. Queste le parole del presidente della Regione del Veneto durante la cerimonia di accoglienza, presenti anche l’assessore regionale ai flussi migratori Cristiano Corazzari. La delegazione dei Veneti nel Mondo è impegnata fino a domani nei lavori della Consulta dei Veneti nel mondo e del Meeting del Coordinamento dei giovani veneti e giovani oriundi veneti a Treviso.

“I Veneti sono andati in giro per il mondo come lavoratori – prosegue Zaia – ci sono

state due grosse migrazioni, quella di fine Ottocento verso l’America latina e l’altra nel

Secondo dopoguerra. Ci sono più Veneti fuori dal Veneto che qui nel territorio

regionale. Mi auguro, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, di tornare presto a

farvi visita. Sono stati anni pesanti. Ora siamo pronti a raccogliere da voi nuove

istanze e finanziare nuove iniziative soprattutto indirizzate ai giovani che sono il

nostro futuro”.

La giornata terminerà a San Pietro di Feletto (Tv) con lo spettacolo teatrale “Era tutta campagna” di Jgor Barbazza e Davide Stefanato. Domani, sabato 1 ottobre a Treviso, é prevista la chiusura dei lavori con la redazione di un documento ufficiale dei Consultori e dei Giovani partecipanti al Meeting. Domenica 2 ottobre la delegazione sarà ospite a Verona per partecipare alla “Giornata dei Veneti nel Mondo“, nella sala Verde per conferenze della Biblioteca Capitolare di Verona. Nel programma della Giornata è previsto, tra l’altro, il convegno “Un ponte tra culture: ricco di innovazione e solidarietà” e la consegna del Premio Eccellenze venete, riconoscimento che da alcuni anni la Regione del Veneto attribuisce ad alcuni veneti che si sono distinti nel corso dell’anno per peculiari meriti nell’ambito della cultura, della ricerca, del lavoro, o per l’impegno a favore dell’emigrazione.

La Consulta regionale dei Veneti nel mondo è composta da ventuno persone di cui dieci arrivano da: Sud Africa, Svizzera. Argentina, Brasile, Uruguay, Canada, Venezuela e Australia, ai quali si aggiungono undici veneti che sono rappresentanti del Consiglio regionale, delle Associazioni venete di emigrazione, delle Università del Veneto, dell’Anci Veneto, delle Camere di commercio e dei rappresentanti dei Comitati delle Federazioni e delle Associazioni venete operanti a favore dei nostri corregionali all’estero. In concomitanza si svolgerà la riunione del Meeting del coordinamento giovani veneti e giovani oriundi veneti. Sono giovani che hanno un’età fra i 18 e i 39 anni ed è composta da undici rappresentanti di cui quattro veneti e sette provenienti da: Argentina, Brasile, Canada, Venezuela e Australia.