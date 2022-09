Una persona ferita nell’incidente tra un furgone portavalori e un camion

Poco prima delle 10 di questa mattina, 30 settembre, un furgone portavalori, di una nota ditta del vicentino, e un camion si sono scontrati in un incidente stradale che ha causato il ferimento del conducente del mezzo blindato. L’episodio è avvenuto in via Circonvallazione, nell’incrocio con la SP9 di via Ronche nel comune di Sossano. Giunti tempestivamente sul posto i vigili del fuoco hanno da subito lavorato per la messa in sicurezza dei due mezzi e prestato il primo soccorso alla persona ferita, mentre è risultato illeso l’uomo alla guida del camion.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno ripulito la carreggiata dai detriti mentre il Suem ha provveduto al trasporto in ospedale della guardia giurata. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi del sinistro, le cui cause non sono ancora state accertate. I valori presenti nel furgone incidentato sono stati trasferiti su un altro mezzo inviato dalla sede centrale sul luogo dell’accaduto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo due ore circa.