E’ morta la giornalista Maria Luisa Vincenzoni: per anni è stata il volto della Rai nel Tg Regionale

E’ scomparsa la giornalista Maria Luisa Vincenzoni, storico volto del Telegiornale Regionale della Rai del Veneto. Padovana, aveva 67 anni ed era malata da tempo. Giornalista professionista dal 1979, aveva lavorato all’Unità, al Mattino di Padova e alla Rai, dove è rimasta fino al 2008 con vari incarichi.

In particolare aveva lavorato a Venezia con la conduzione del telegiornale regionale e la cura della rubrica sulla protezione civile, e a Milano, nella redazione di Enzo Biagi, come inviato della striscia quotidiana su Rai1 Il Fatto, nonché al TG3 a Roma come redattore economico, conduttore del tg della notte e delle ore 14 e come conduttrice della rubrica Insieme sui diritti dei consumatori. Pochi mesi fa aveva ricevuto il Premio alla Carriera dei Giornalisti del Veneto, che aveva ritirato alla presenza dei suoi familiari durante l’assemblea annuale dell’Ordine.

“A nome del Consiglio e di tutti i colleghi – dichiara il presidente Giuliano Gargano – esprimo le condoglianze ai suoi cari e a chi ha lavorato con lei. Dalla carta stampata alla tv, fino al web, ha percorso la professione con curiosità, impegno e serietà, diventando un esempio e un riferimento per molti di noi”.

Maria LUisa Vincenzoni lascia quattro figli, tra cui i giornalisti Walter e Anna Milan, a cui ha passato la passione e i suoi consigli sulla professione: il primo è l’attuale portavoce di Luca Zaia, mentre la seconda è inviata del Tg1 Rai. Gli altri due figli sono Simonetta e Beniamino.

“Ci lascia una colonna del giornalismo Veneto degli ultimi decenni – ha commentato Luca Zaia – , una firma prestigiosa della carta stampata e di quella televisiva, una donna che ha contribuito con grande impegno professionale alla crescita dell’informazione e della comunicazione, approfondendo i temi legati all’economia, alla cultura e alla letteratura. Maria Luisa Vincenzoni è stata per anni il volto e la conduttrice del telegiornale regionale della Rai del Veneto, di Tv7 Triveneta e di Cortina Channel TV. Una giornalista che ha trasmesso la sua passione e il suo incredibile bagaglio di esperienze anche ai figli, che hanno raccolto i suoi insegnamenti”.

“Portano il suo nome diversi progetti editoriali pensati e realizzati per raccontare anche il nostro territorio – continua Zaia -, per il quale lei stessa mostrava un interesse speciale, una profonda conoscenza e una spiccata sensibilità. Da parte mia e del Veneto, le più sentite condoglianze personali e istituzionali ai familiari e in particolare al figlio Walter”.