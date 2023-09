“800 Giorni”, il film di Dellai sul sequestro Celadon arriva nelle sale cinematografiche

“800 giorni” – il film del thienese Dennis Dellai, regista per passione e giornalista per professione – ha vinto la decima edizione del Leone di vetro alla Mostra del Cinema di Venezia e ora “sbarca” nelle sale cinematografiche.

Venerdì scorso, durante una serata al teatro Avanspettacolo di Marghera, alla quale hanno presenziato i principali promotori dell’esperienza di Progetto Cinema, si è tenuta l’assegnazione dello speciale riconoscimento destinato alle eccellenze cinematografiche che promuovano il territorio e l’ambiente Veneto. Erano presenti e sono stati premiati anche Violante Placido, Daniele Ciprì, Francesco Patierno e Michele Foresta, in arte Mago Forrest. Dellai come sempre non ha perso l’occasione per ringraziare chi ha reso possibile la realizzazione di questo suo terzo lungometraggio (dopo “Terre Rosse” e “Oscar”) di cui è regista e sceneggiatore (insieme a Giacomo Turbian): “Grazie a chi ha creduto in noi, a partire dal nostro produttore Pietro Sottoriva, e alla Vicenza Film Commission”.

Il film

“800 giorni” racconta l’Italia degli anni ’80 e in particolare ricostruisce la stagione dei sequestri in Veneto e nel Vicentino, ispirandosi liberamente al caso del rapimento di Carlo Celadon, figlio di un imprenditore della concia.

È la sera del 25 gennaio 1988 e il 19enne Carlo Celadon sta cenando nella sua casa di Arzignano. Il padre Candido è in vacanza in Kenya con la sorella Paola, mentre il fratello maggiore Gianni è in viaggio di nozze. Carlo è seduto a tavola con i domestici, quando quattro uomini incappucciati e armati fanno irruzione nell’abitazione. Dopo aver immobilizzato i domestici, gli uomini lo conducono fuori dall’abitazione, gli legano mani e piedi con del fil di ferro e lo chiudono nel bagagliaio di un’auto. Dopodiché mettono in moto, e partono nella notte e lo portano sull’Aspromonte, in Calabria, dove rimarrà per ben 831 giorni, recluso in condizioni estreme. Fu il rapimento più lungo di sempre in Italia, un record anche per la ‘ndrangheta.

Il film, che guarda alla vicenda dal punto di vista della fidanzata di Celandon, è stato presentato alla 80esima Mostra del Cinema. Nel cast i giovani Marta Dal Santo e Matteo Dal Ponte, protagonisti principali, nonché Vasco Mirandola, Fabio Testi, Stefania Gori Bonotto e Davide Dolores.

Le proiezioni in sala

Il film arriva in sala, a partire da quelle della provincia di Vicenza. Ecco le prime date del mese di ottobre: 30 settembre, 1 e 2 ottobre a Breganze, cinema Verdi (le prime due date sono già sold out); 6, 7, 8 e 9 ottobre a Marano Vicentino, cinema Campana; 12 ottobre a Bassano del Grappa, multisala Metropolis; 21 ottobre a Thiene, teatro Comunale; 25 ottobre ad Arzignano, multisala Chaplin; 28 e 29 ottobre a Schio, cinema Pasubio. Nei prossimi giorni sulla pagina Facebook di Progetto Cinema saranno comunicate poi le date di altre sale della provincia e di Vicenza città.