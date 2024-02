Femminicidi, un’altra donna uccisa in Veneto: mamma di 41anni accoltellata dal compagno ora in fuga

Una donna di 41 anni, il cui nome era Sara Buratin, è stata trovata in un lago di sangue nell’abitazione di famiglia a Bovolenta, in provincia di Padova. Si tratterebbe di un nuovo caso di femminicidio in Veneto, con sospetti concreti tutti rivolti al marito della vittima: al momento l’uomo, un 39enne la cui identità non è ancora nota, è irreperibile e sarebbe in fuga a bordo della sua auto. Sara aveva una figlia, di 12 anni di età: si trovava a scuola nelle ore in cui è stato commesso verosimilmente il delitto.

La 41enne, come si apprende dalla stampa locale padovana, si trovava in casa della madre. E’ stata proprio lei a fare la terrificante scoperta al rientro a casa per il pranzo. Il cadavere della figlia è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 febbraio, con apparenti segni di arma da taglio. Inutili i soccorsi disperati richiesti al 118 dopo il ritrovamento della donna esanime, che era probabilmente già spirata da alcune ore.

Sul posto, in una villetta di Bovolenta, sono giunti i Carabinieri del nucleo investigativo, un magistrato dalla Procura di Padova e il medico legale che ha certificato il decesso della 41enne, rilevando segni di morte violenta. Riscontri della scientifica sono in corso sul luogo del delitto.

La notizia è in aggiornamento