Vicenza, l’ordinanza chiude scuole e impianti sportivi comunali in città. “Una precauzione”

Al fine di preservare l’incolumità dei vicentini e di decongestionare in parte le strade della città berica in caso di necessità di soccorsi e, non ultimo aspetto, con previsioni meteo per domani alla mano, il Centro Operativo Comunale ha reso noto la decisione di chiudere le scuole e tutti gli impianti sportivi nelle prossime 24 ore.

La decisione è stata resa nota alle 17 di oggi, martedì 7 febbraio, in ragione del maltempo che sta imperversando in tutto il Veneto, con in particolare l’area del capoluogo di provincia ritenuta luogo a rischio per le abbondanti piogge in corso. A rischio interruzione il traffico su rotaie a Vicenza, a causa delle vicinanza con il Retrone, con il parco omonimo (chiuso) già parzialmente allagato.

Studenti di materne, primarie, “medie” e superiori di Vicenza, quindi con la formula “di ogni ordine e grado”, unitamente a insegnanti e personale amministrativo e di servizio, domani rimarranno dunque a casa per le lezioni annullate. Si tratta di una decisione presa a scopo precauzionale, come si fa sapere dal Coc allestito a Vicenza, dopo le previsioni aggiornate dal centro meteo della Regione Veneto. A questo proposito “viene richiesto alla cittadinanza di limitare il più possibile gli spostamenti fino al termine dell’emergenza”.

E’ stata stabilita inoltre la chiusura due centri diurni sociosanitari e di aggregazione sociale nei quartieri. Al momento, per gli allagamenti, sono state interdette alla circolazione strada di Bertesina, da via dalla Scola alla rotatoria con viale Moro, strada Scuole dell’Anconetta, strada di Cul de Ola. Strada di Setteca’ è ancora percorribile malgrado gli allagamenti, così la zona di Casale, Ca’ Balbi e, in generale, tutte le vie vicino ai fossati. Al Parco del Retrone, chiuso come tutti i parchi cittadini, una pattuglia della polizia locale continua a monitorare il rischio esondazione; due pattuglie percorrono con i megafoni la zona di Sant’Agostino, da via Baracca e viale Fusinato, da via Maganza fino a viale 10 Giugno. In viale Giuriolo i vigili del fuoco si sono attivati per rimuovere una pianta caduta nel Bacchiglione.

Sono circa tremila i sacchi di sabbia in distribuzione e utilizzabile in caso di necessità nelle prossime ore. Aggiornamenti e ulteriori disposizioni per la cittadinanza saranno divulgate attraverso il sito e i social istituzionali, gli sms di allarme (per chi è iscritto) e i mezzi di comunicazione locali.