Frontale auto-mezzo pesante, due persone decedute e quattro ferite

Un frontale terribile quello accaduto poco dopo le 16 di oggi, 20 maggio, lungo via Postumia nel comune padovano di San Pietro in Gù, due i mezzi coinvolti, una Fiat Multipla e un Tir. Nell’incidente hanno perso la vita due persone e altre quattro sono rimaste ferite. L’auto che procedeva in direzione Vicenza, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente con il mezzo pesante che procedeva in direzione opposta verso Treviso.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Cittadella e Bassano del Grappa, impegnati nell’estrazione e messa in sicurezza delle persone coinvolte nel sinistro. Il Suem con il personale medico dopo aver raggiunto il luogo della tragedia, ha constatato la morte sul colpo per i due occupanti dell’auto, i feriti sono stati accolti da due autoambulanze e due elicosoccorso. Uno dei quattro feriti è stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il traffico è tutt’ora bloccato per consentire alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi del sinistro, la circolazione è deviata su strade alternative.