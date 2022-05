Auto travolge due persone sulle strisce pedonali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di paura nella mattinata di oggi, 20 maggio, quando poco prima delle 11 un’auto ha travolto due pedoni intenti ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto a Sandrigo, sulla strada Provinciale 248, in via Monte Grappa. Un 67enne, residente a Monticello Conte Otto, era alla guida della sua Mercendes in transito nella direzione che porta a Marostica.

Giunto a poche decine di metri dall’intersezione con via G.G. Trissino, per cause in corso di accertamento, non si è accorto di due persone, moglie e marito, che in quel momento stavano attraversando la strada dalla propria sinistra. L’impatto è stato violento e i due 80enni, residenti a Colerosa sono finiti sul cofano dell’auto e successivamente sbalzati in avanti di qualche metro, cadendo malamente a terra.

Sul luogo del sinistro è intervenuta subito dopo la polizia locale di Sandrigo impegnata poco distante all’interno del mercato settimanale, che coadiuvata da altre due pattuglie del distaccamento di Monticello Conte Otto, ha prestato i primi soccorsi ai due coniugi e compiuto i rilievi di rito. Intervenute anche due autoambulanze del Suem di Vicenza che dopo aver stabilizzato i due feriti li hanno condotti presso il pronto soccorso di Vicenza in codice giallo. Pesanti i rallentamenti subiti dal traffico il quale è tornato alla normalità solo alle ore 12.30, dopo che Sicurezza e Ambiente aveva ultimato le operazioni di pulizia del manto stradale.