Il consigliere regionale Lorenzoni cade in bici sugli Appennini. Ricoverato con varie fratture

Il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale del Veneto, Arturo Lorenzoni, si trova ricoverato da ieri in un ospedale toscano in seguito a una rovinosa caduta da bicicletta, che gli avrebbe provocato numerose fratture.

L’ex vicesindaco di Padova, candidato alle scorse elezioni del settembre 2020 per la formazione politica “Il Veneto che vogliamo”, si trovava sugli Appennini tosco-emiliani nel fine settimana con la famiglia.

Da ieri il rappresentante politico si trova ricoverato a Firenze nel Centro Traumatologico Ortopedico dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Careggi”, nella città capoluogo di regione. Le sue condizioni generali di salute, dopo il trasporto nel polo sanitario con lesioni di media gravità, non destano particolare preoccupazione anche se si prospetta un lungo periodo di riabilitazione in conseguenza della frattura della clavicola sinistra e di più costole della gabbia toracica.

Per il 54enne padovano si tratterebbe di una caduta autonoma, e non di un incidente stradale con coinvolgimento di altre persone o veicoli, almeno secondo le informazioni giunte dalla Toscana lunedì mattina. I primi messaggi di conforto e di pronta guarigione stanno giungendo al diretto interessato, che dovrà rimanere in ospedale probabilmente per qualche giorno prima di far rientro in Veneto e affrontare un periodo di riposo. Non si tratta della prima disavventura di carattere fisico per Lorenzoni: lo scorso autunno, infatti, fu contagiato dal Covid.