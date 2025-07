Maltempo in arrivo, dalla Regione Veneto proclamato lo stato di attenzione

L’alternanza di cielo sereno con il passaggio di nuvole si avvia a lasciare spazio al maltempo come nelle previsioni nel pomeriggio di lunedì in alcune arre di Vicenza e provincia. Una conferma che arriva puntuale con il bollettino meteo del Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto che dichiara lo stato di attenzione, con Comuni, Protezione Civile e gli altri enti e servizi di soccorso ad attivarsi.

Per il bacino idrografico che interessa il Vicentino, lo stato di attenzione (allerta gialla) per la criticità idrogeologica rimane valida fino alla mezzanotte di martedì 22 luglio.

Previsti temporali anche intensi oltre ai rovesci di pioggia sparsi per tutto il Veneto, con il maltempo in arrivo dalla Lombardia dove si contano i danni conseguenza delle scorse ore. Possibili anche le temute grandinate e contemplate le raffiche di vento. Attesi i temporali in particolare sulle fasce montane alpine e sull’area della Pedemontana sia vicentina che trevigiana secondo le indicazioni di Arpav Veneto.

Dal Comune di Vicenza, dove come ad ogni occasione di intense precipitazioni si terranno sotto stretto controllo i corsi di Bacchiglione, Retrone e i loro affluenti, si ricorda in caso di eventuali segnalazioni di chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444.545311.

