Marghera: donna taglia un pezzo di pene all’ex che voleva costringerla a far sesso con lui

Una donna ha tagliato un pezzo di pene all’ex marito che voleva imporle un rapporto sessuale. e’ accaduto ieri sera a Marghera (Venezia), protagonista una coppia di stranieri da molti anni residenti in Italia.

La coppia, di origini africane separata da anni, si era ritrovata nell’abitazione della donna, nell’area industriale di Marghera, per discutere e cercare un accordo sulla gestione della figlia che ha in comune. Come riporta il Corriere del Veneto, il confronto riguardava i giorni che la figlia avrebbe dovuto trascorrere con la madre e con il padre, ma la discussione è presto degenerata perché l’uomo, di quarant’anni, voleva convincere la ex a tornare con lui.

Dalle parole sarebbe quindi passato ai fatti, aggredendo la donna e spingendolacontro un mobile, per poi tirarsi giù i pantaloni e imporle un rapporto. La donna, a quel punto, si è difesa in tutti i modi e alla fine ha agguantato un coltello colpendo l’uomo al pene e provocandogli una profonda ferita.

La coppia avrebbe quindi allertato i soccorsi e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre dove è stato sottoposto nella notte dai medici dell’equipe di Urologia a un delicato intervento chirurgico di ricostruzione.

Al momento è ricoverato per il decorso post-operatorio e non è in pericolo di vita, ma gli esiti del salvataggio del pene saranno chiari solo nei prossimi giorni.

Anche la donna è rimasta ferita nella colluttazione.Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem e la polizia.