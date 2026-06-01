Motociclista bassanese salvato nel padovano dopo essere finito nel Bacchiglione

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Intervento dei Vigili del fuoco nella serata di ieri, domenica 31 maggio, alle ore 22:40, nel comune di Ponte San Nicolò (Padova), in via Marchioro, per il soccorso a un motociclista bassanese di 53 anni finito nel fiume Bacchiglione dopo una probabile uscita autonoma di strada mentre percorreva l’argine in moto.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Padova con il supporto del nucleo regionale dei sommozzatori, da Venezia. L’uomo è stato individuato in acqua, aggrappato alla riva in un’area particolarmente impervia e ricca di vegetazione.

Le operazioni di recupero sono risultate complesse anche a causa dell’oscurità. Il recupero è stato effettuato con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), mediante l’utilizzo di corde per consentire agli operatori di raggiungere in sicurezza il ferito e successivamente recuperarlo con la barella lungo la ripida sponda, dopo il disboscamento dell’area necessaria al passaggio.

Una volta recuperato, il 53enne è stato affidato cosciente al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Ponte San Nicolò per gli accertamenti di competenza.

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