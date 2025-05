Micia si “tuffa” nel Bacchiglione: per salvarla arrivano i vigili del fuoco – VIDEO

Di andare dal veterinario, Camy non ne voleva sapere, ma la sua fuga è stata molto peggio: a slavarla dalle acque del Bacchiglione in centro a Vicenza, infatti, sono stati i vigili del fuoco.

La bellissima gatta è infatti sfuggita alla sua padrona mentre la stava portando dal “dottore degli animali” e si è tuffata nel Bacchiglione dal ponte di viale D’Alviano, forse attirata da qualche piccola preda.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 13 maggio. Dopo il tuffo, la micia è riuscita a risalire su un minuscolo spiazzo appena sopra il livello dell’acqua, restando però bloccata e infreddolita. Su richiesta d’aiuto della proprietaria, sono intervenuti quindi i pompieri:un sommozzatore è sceso sotto il ponte riuscendo a recuperare Camy, completamente bagnata e miagolante, ma in buone condizioni. Dopo un’asciugata e qualche coccola, Camy è stata riconsegnata alla sua padrona, visibilmente sollevata per il buon esito del salvataggio.

