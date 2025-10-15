Neonata morta a Treviso, indagate per omicidio colposo le due ostetriche vicentine

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Omicidio colposo: è questa l’accusa per la quale la Procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati M.P., di 40 anni, e E.C., 35enne. Le due ostetriche vicentine, nella mattina di domenica 12 ottobre, hanno assistito in una casa di Borso del Grappa al parto della neonata morta poche ore dopo all’ospedale Ca’ Foncello in seguito a uno shock emorragico.

Ai fini delle indagini, gli inquirenti sono entrati in possesso di un video che mostrerebbe tutti i momenti del parto, incluse la gestione del travaglio e la nascita della piccola. Il filmato aiuterà la Procura a chiarire quali sono state le cause del decesso della neonata. L’attenzione è rivolta in particolare a stabilire se le complicazioni che hanno condotto al tragico epilogo siano sorte al momento del parto o, come dicono le due ostetriche, a distanza di tre ore.

