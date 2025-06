Nozze Bezos fra le proteste. Mr. Amazon triplica la donazione, Zaia: “Welcome in Venice, Jeff”

“Apprendo con piacere che la donazione di Jeff Bezos e Lauren Sanchez per Venezia passa da uno a tre milioni di euro. Un gesto di straordinaria generosità, che va ben oltre la cronaca mondana, e si traduce in un aiuto concreto per la laguna, il suo fragile ecosistema e le istituzioni che la custodiscono”.

Lo dichiara il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando l’annuncio del sostegno ai tre enti veneziani – Corila, Venice International University e Ufficio Unesco – da parte della coppia, formata dal magnate proprietario di Amazon e la compagna, che si sposerà nei prossimi giorni proprio a Venezia. “Mi auguro – aggiunge Zaia – che la scintilla scoccata tra Bezos e Venezia possa trasformarsi in un legame duraturo: un impegno costante a favore della città, dei suoi abitanti, dell’ambiente, e soprattutto di quei giovani che potrebbero scegliere Venezia come luogo dove vivere e costruire il proprio futuro. Welcome in Venice, Jeff!”.

In laguna, intanto, sono già arrivati i due sposi e all’aeroporto di Venezia sono atterrati i primi jet messi a disposizione da Bezos, proprietario di Amazon (oltre che del Washington Post e dell’azienda spaziale Blue Origin), per portare in Italia i circa 200 invitati al suo matrimonio con la giornalista Lauren Sanchez. Arrivi preceduti da accurate bonifiche da parte delle forze dell’ordine. Polizia di Stato e Polizia Locale, Guardia di finanza, Carabinieri, Capitaneria di porto tutti impegnati nel presidiare i vari luoghi nei quali si svolgeranno le feste previste per le nozze.

Ma proseguono anche le proteste e le accuse di aver “venduto” la città ai supericchi: dopo il flash mob in piazza San Marco, oggi attivisti di Extinction Rebellion sono saliti su una gru e hanno srotolato uno striscione, chiedendo di tassare il patrimonio dei super ricchi per finanziare la transizione ecologica.