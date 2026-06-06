Fondi UE e trasporti, vertice per mobilità e trasporti nella cintura vicentina

Incontro tra la vicesindaca di Vicenza Isabella Sala, il sindaco di Monteviale Claudio Cegalin e l’assessore regionale a Urbanistica ed Enti Locali Marco Zecchinato. Al centro del colloquio, i finanziamenti regionali ed europei per migliorare la mobilità e i trasporti in tutta l’area vicentina. In particolare, si è discusso di come ottenere i fondi per avviare uno studio sul trasporto pubblico che colleghi meglio il capoluogo con i comuni della cintura, un progetto nato mesi fa all’interno del dibattito sulla ‘Grande Vicenza’.

L’assessore ha indicato l’incontro come utile in vista dei futuri bandi regionali e delle scelte che la Regione farà riguardo agli enti locali. Sul fronte delle risorse, una novità rilevante riguarda il bilancio regionale: per la prima volta è stata inserita una triennalità per le IPA (Intese Programmatiche d’Area), con la possibilità di spese di investimento oltre ai contributi ordinari. Il coordinamento istituzionale tra Vicenza e i comuni della cintura si candida così a diventare un riferimento per la futura programmazione europea delle aree urbane.

“Il tema della mobilità non ha confini amministrativi – ha dichiarato la vicesindaca Isabella Sala – Ci siamo incontrati per capire se ci possono essere finanziamenti per rendere la mobilità tra comuni il più possibile efficiente per i cittadini. Ho apprezzato molto che per la prima volta nel bilancio regionale sia stata inserita per le IPA una triennalità e la possibilità di spese di investimento”. “Abbiamo ragionato sulle politiche di area vasta cercando di capire le opportunità e di dare alla Regione spunti rispetto alle esigenze dei territori, mentre sul tema specifico della mobilità mi confronterò con il collega delegato alla mobilità e trasporti Diego Ruzza – ha dichiarato l’assessore Marco Zecchinato – È stato molto utile anche in vista dei futuri bandi e delle future scelte che farà la Regione Veneto riguardo agli enti locali e alle intese programmatiche d’area. La futura programmazione europea sembra dare segnali che riguardano il rafforzamento delle aree urbane, in particolare dei capoluoghi. Vicenza è una città importante, con una cintura e un tessuto sul quale investire: sono temi di assoluto interesse anche per la Regione Veneto”.

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