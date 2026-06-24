Ondata di calore in aumento: complessivamente potrebbe durare due settimane

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Potrebbe durare un paio di settimane complessivamente la morsa di calore che sta investendo il Veneto e l’Italia e il peggio deve ancora arrivare, senza contare che siamo ancora nel mese di giugno e l’estate è appena iniziata.

“L’ondata di caldo non finirà questa settimana. Andrà avanti almeno fino al 2 luglio. Quel che accadrà dopo non è sicuro. Siamo in una situazione eccezionale”. Lo afferma oggi sui media nazionali Giulio Betti, meteorologo e climatologo del Cnr e del consorzio Lamma di Firenze. Un’ondata di caldo che sorprende anche gli addetti ai lavori sia per durata che per intensità. “L’Europa sta registrando tra i 9 e i 18 gradi in più rispetto alla media del periodo. Ieri a Rennes, in Bretagna, c’erano 40,7 gradi. La media è 24. Le temperature in Francia hanno battuto i record del 2003, che pure erano stati toccati ad agosto, non a giugno”, spiega ancora Betti.

La situazione in Veneto

Ieri, martedì 23 giugno, son stati rilevati 38 gradi a Castelfranco, Sorgà e Barbarano Vicentino: sono queste le città con le temperature più alte in Veneto.

Il meteo regionale comunica che permarranno nel territorio regionale condizioni di disagio fisico in prevalenza intenso, almeno fino a domenica. Potrebbero verificarsi rovesci o temporali da locali a sparsi sulle zone montane nelle ore pomeridiane/serali, in possibile occasionale sconfinamento sulla pianura settentrionale nelle ore serali e notturne; la probabilità di fenomeni intensi è contenuta. Domani e venerdì le condizioni di disagio saranno in aumento fino a risultare intenso su tutte le zone del Veneto.

Alla luce di queste valutazioni, per la giornata di domani giovedì 25 giugno il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla (fase di attenzione) per disagio fisico da calore in tutto il territorio regionale.

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