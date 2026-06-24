Rapina ai rider di Glovo a Olmo: identificato e denunciato un 16enne

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Un sedicenne di Creazzo è stato denunciato dai carabinieri per la rapina a due rider delle consegne a domicilio Glovo, avvenuta nel maggio scorso.

Tutto aveva avuto inizio poco dopo la mezzanotte dello scorso sabato 19 maggio, quando due lavoratori di nazionalità pakistana, dipendenti della nota piattaforma Glovo, si sono recati in via Brescia a Olmo di Creazzo per una consegna. Al civico 10, però, ad attenderli non c’era il cliente, bensì un gruppo di giovani. Dall’ombra di un giardino pubblico limitrofo, i ragazzi sono usciti all’improvviso, accerchiando i due rider con fare minaccioso. In pochi istanti, il branco ha sottratto gli involucri di cartone contenenti hamburger e panini McDonald’s.

Nel parapiglia, il gruppo ha inizialmente sottratto anche un cellulare a uno dei fattorini, restituito solo dopo una breve mediazione nata in seguito alla chiamata d’emergenza al 112 effettuata dalla seconda vittima. Approfittando del caos, i ragazzi si sono poi dileguati con il bottino alimentare.

Il fatto era stato denunciato sui social anche dal gestore del Minigolf presente in via Brescia, Umberto Trulla, accorso in aiuto ai due lavoratori. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore sono scattate immediatamente. Fondamentale si è rivelato il sopralluogo effettuato sul posto: tra i cespugli del giardino, i militari hanno rinvenuto parte dell’imballaggio con lo scontrino dell’ordine. Incrociando i dati forniti da McDonald’s di Ponte Alto e dalla piattaforma Glovo, gli investigatori sono risaliti all’utenza telefonica utilizzata per l’ordine.

L’analisi dei filmati della videosorveglianza di zona ha poi chiuso il cerchio, permettendo di identificare almeno l’autore materiale dell’aggressione, che però non era solo. Si tratta di un sedicenne della zona, nato in Italia da genitori stranieri e fino a quel momento incensurato. Nella mattinata di martedì 9 giugno, il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia con l’accusa di rapina in concorso.

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