Ricerche attive in tutto il Veneto su un giovane di 21 anni. Il suo caso su “Chi l’ha visto”

Sono ore di angoscia quelle stanno vivendo i genitori di Mattia Fogarin, giovane padovano di 21 anni di cui si sono perse le tracce la scorsa notte, con il timore concreto da parte della famiglia che possa aver compiuto un gesto irrimediabile.

Non si hanno sue notizie dalla sera di lunedì, quando è uscito improvvisamente dalla sua casa di Padova – quartiere San Gregorio – dopo aver chiamato i genitori, forse in seguito a un litigio legato a una relazione amorosa.

Il giovane stava vivendo un momento personale delicato, motivo per cui all’indomani sono state attivate le ricerche dopo la fuga comunque volontaria. Su autorizzazione dei genitori, comprensibilmente in ansia, sono state diffuse alcune immagini recenti del ragazzo, alto 1,80 con occhi e capelli castani. Le forze di polizia non solo della provincia padovana ma di tutta la regione sono state informate, il giovane potrebbe trovarsi anche nel Vicentino o nel Bassanese, in cerca di aiuto.

Il suo telefono cellulare è muto, dopo gli ultimi segnali agganciati nella città del Santo nella notte di lunedì scorso. Non avrebbe con sè alcun documento ma solo lo smartphone, dopo aver lasciato la sua camera in fretta e furia. Del suo caso di sparizione di è occupato mercoledì sera la trasmissione televisiva Rai “Chi l’ha visto?”, fornendo alcuni contati utili in caso di riconoscimento di Mattia da qualche parte. In caso di avvistamento, si prega di contattare immediatamente i carabinieri locali o il numero 3477.848025.