Riattivate dopo la notte le ricerche a Campogrosso. Scomparso un 33enne arzignanese

Ancora nessuna traccia, macchina lasciata in sosta a parte. Sono riprese questa mattina alle prime luci le ricerche del 33enne vicentino residente ad Arzignano del quale non si hanno più notizie da quando si è allontanato da casa nel corso della giornata di martedì, e il cui telefono smartphone – finora non ritrovato – risulta ad oggi spento.

Esplorazioni avviate nella zona di montagna sopra gli abitati Recoaro Terme e Valli del Pasubio a seguito della segnalazione della scomparsa del giovane uomo, giunta ai vigili del fuoco nella serata dello stesso giorno. Per tutto il mercoledì la ricerca si è concentrata nell’area attorno al Rifugio Campogrosso, dove S.P. (rese note le sole iniziali, una sua foto per il momento non si ritiene utile diffonderla) – ha parcheggiato la sua vettura per poi allontanarsi a piedi.

Le forze in campo hanno perlustrato le aree loro affidate dopo il briefing di coordinamento tra le varie componenti impegnate sulle Piccole Dolomiti, trasportate in quota a circa 1.500 metri sul livello del mare anche dall’elicottero della Guardia di finanza che ha effettuato inoltre lunghi sorvoli, senza esito finora. Presenti ieri tre cani molecolari dell’Associazione nazionale Carabinieri e del Cnsas, nonché numerosi piloti di droni sempre del Soccorso Alpiino e dei Vigili del fuoco, normali e con termocamera.

Al momento una trentina di persone si sono distribuite sul territorio, nelle zone assegnate: Soccorso alpino della XI Delegazione Prealpi Venete, del Trentino e della Guardia di finanza, Vigili del fuoco con unità cinofile di superficie, Carabinieri forestali.