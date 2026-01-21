Ritrovato sano e salvo a Milano il 14enne scomparso da Verona. Si è presentato in un poliambulatorio

E’ finito nel migliore dei modi l’incubo della scomparsa di Diego B., il 14enne di Pozzo di San Giovanni Lupatoto (Verona) di cui non si avevano notizie dallo scorso 12 gennaio: il ragazzo è stato rintracciato a Milano questa mattina, 21 gennaio. La madre, appena saputo, è partita subito per il capoluogo lombardo per riabbracciare il figlio. Madre e figlio si sono già sentiti al telefono.

Diego si è presentato nella casa di comunità di via Livigno, dove è presente un poliambulatorio, e il responsabile ha allertato la questura, che ha inviato subito una volante sul posto. Secondo quanto emerso, già ieri pomeriggio il 14enne era stato avvistato nel quartiere Bonola, nella zona nord ovest di Milano, mentre camminava da solo. Lo aveva ripreso una telecamera di videosorveglianza.

La Procura di Verona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore, ipotizzando che qualcuno l’avesse aiutato a fuggire, o coperto. Il ragazzo è stato sentito in questura a Milano stamattina. La mattina del 12 gennaio era uscito di casa per andare a scuola, dove però non era mai arrivato. Diego infatti frequenta l’Ipsia Giorgi di Verona e una sua ex compagna delle scuole medie lo aveva incrociato in stazione Porta Nuova: le aveva detto che stava andando a Milano da amici. Due giorni dopo, il suo smartphone aveva agganciato una cella telefonica proprio nel capoluogo lombarda e il ragazzo aveva continuato a pubblicare alcuni video su Tik Tok.

