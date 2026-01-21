Tenta un colpo in chiesa, denunciato 26enne

Ha tentato di rubare all’interno della chiesa di Santa Croce in corso Fogazzaro a Vicenza ma è stato sorpreso da un addetto alla manutenzione ed è stato bloccato dalla Polizia. Un giovane vicentino di 26 anni è stato denunciato martedì per tentato furto in luogo di culto dopo che ieri, 20 gennaio, è scattato l’allarme intorno alle 9.30.

La sala operativa della Questura ha inviato una pattuglia in parrocchia poiché un addetto alla manutenzione, incaricato dal parroco di svolgere alcuni lavori, aveva appena sorpreso un estraneo intento a rovistare sotto l’altare. Il ladro, vistosi scoperto, aveva cercato di dileguarsi rapidamente uscendo dalla chiesa.

Gli agenti, arrivati sul posto in pochi istanti, hanno individuato il sospettato proprio davanti all’edificio sacro. Il giovane, che ha ammesso di essere appena uscito dalla chiesa, ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un borsello di pelle pieno di mazzi di chiavi che teneva nascosto nella tasca del giubbotto.

Secondo quanto ricostruito, quegli oggetti erano stati rubati da una scrivania nell’androne della parrocchia, dove vengono abitualmente custoditi gli oggetti smarriti dai fedeli in attesa di essere riconsegnati ai legittimi proprietari.

Dopo il riconoscimento da parte del testimone e la conferma del parroco, che ha formalizzato la querela, il 26enne è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Il borsello e le chiavi sono stati sequestrati in attesa di essere restituiti alla parrocchia.

