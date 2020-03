Schermi protettivi donati da Grafica Veneta: no a lavaggio e stiratura, sì a disinfezione

Non lavare e non stirare gli “schermi protettivi” (perchè non possono essere definite tecnicamente “mascherine”) realizzate gratuitamente da Grafica Veneta per i cittadini della regione.

Lo comunica la stessa azienda – uno dei maggiori stampatori di libri a livello internazionale – di cui è presidente Fabio Franceschi, che le ha realizzate gratuitamente e regalate alla Regione, con un post su Facebook.

“ATTENZIONE ! INFORMAZIONE IMPORTANTE!! A titolo precauzionale – scrive l’azienda di Trebsaseleghe, nel padovano – gli schermi protettivi stampati da Grafica Veneta Spa e distribuiti dalla Protezione Civile gratuitamente ai veneti NON VANNO LAVATI fino a che l’iter dei test che riguardano i cicli di lavaggio e la temperatura adatta non sono stati conclusi. E’ possibile disinfettare il dispositivo spruzzando una soluzione di alcool etilico al 70% e acqua 30%. Lasciare asciugare al sole. ASSOLUTAMENTE NON STIRARE”. E’ possibile, invece, senza contatto diretto, sanificarli con un getto di vapore a distanza,