Scontro frontale tra tir e vettura della vigilanza privata. Eliambulanza per un ferito

Un incidente stradale con pesanti danni ai veicoli coinvolti si è registrato questa mattina nel poco oltre il confine tra le province di Padova e Vicenza, sul ponte in strada provinciale che porta a Fontaniva. La segnalazione con richiesta di soccorsi si è registrata intorno alle 11, con invio sul posto anche di una eliambulanza per il trasporto dell’automobilista ferito gravemente.

Insieme agli operatori del Suem 118, anche due pattuglie di polizia locale, con gli agenti incaricati della gestione del traffico e dei rilievi.

A collidere, con scontro frontale come mostra l’immagine scattata sul luogo dell’emergenza, sono stati un camion e un’automobile di una società di vigilanza privata, appartenente alla Selpol Security. Non si hanno notizie, per il momento, sull’entità delle ferite riportate dal conducente della vettura, che non sarebbe però in pericolo di vita, mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso. Sul posto anche un mezzo Gas Garage oltre ai tecnici di Sicurezza e Ambiente per la messa in sicurezza della carreggiata.

