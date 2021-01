Scossa di terremoto di magnitudo 3 nel Bellunese. Percepita anche nel Vicentino

Torna a tremare il sottosuolo in Veneto, anche se la scossa di terremoto percepita sabato mattina distintamente nell’arco alpino dolomitico è da considerarsi di intensità moderata o comunque senza conseguenze a distanza di un’ora circa dall’evento sismico.

I sismografi dell’Istituto Ingv hanno misurato in magnitudo 3.0 l’intensità del movimento tellurico – secondo la scala di misurazione Richter – con epicentro nella cittadina di Limana, sita in provincia di Belluno nella Valbelluna e distante solo 4 chilometri dal capoluogo di provincia.

La scossa è avvenuta alle 10.56 di stamattina, registrata dai dispositivi di rilevazione a circa 8 chilometri di profondità nel sottosuolo e ufficializzata a distanza di pochi minuti dall’istituto e dalla Protezione Civile del Veneto. Al momento non registrano danni a cose o persone, e non si escludono altri movimenti di assestamento nel corso delle prossime ore. La vibrazione è stata percepita in tre regioni: oltre al Veneto anche in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.