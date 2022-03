Tornano ad aumentare i casi Covid, sette decessi nelle ultime 24 ore e oltre mille nuovi positivi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I dati emersi dal nuovo bollettino fornito dalla Regione Veneto nella mattinata di oggi, 17 marzo, dicono che nella nostra regione c’è una progressiva ripresa dei contagi da Covid. Come si può notare dalla tabella, le persone positive al tampone sono poco meno di 7 mila, più di 1100 rispetto al giorno precedente. Le vittime sono 7, due delle quali proprio nel vicentino.

Scendono invece, e questa è la nota positiva, i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere. Sono 765 le persone presenti in area non critica, 9 in meno rispetto a ieri, in calo anche le terapie intensive con 56 posti occupati, scesi di 2 unità nelle ultime 24 ore. Sul fronte vaccini si prosegue con numeri decisamente più bassi, visto l’elevato numero di persone già immunizzate. Sono state 2937 le dosi somministrate ieri, di queste, 117 erano prime dosi.

Per quanto riguarda Vicenza, sono 1.063 i nuovi positivi registrati nella giornata del 16 marzo, in totale se ne contano 8.942, con due decessi. Nella nostra provincia si annotano da inizio pandemia 2.545 decessi. Da segnalare anche l’assenza di pazienti in terapia intensiva, nessun ospedale ha un posto letto occupato in area critica e questo è il dato più confortante di una pandemia che sembra ora lasciare tregua e far ben sperare in vista del termine dello stato di emergenza fissato per il prossimo 31 marzo.