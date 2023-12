Uccisa sull’uscio di casa a coltellate dallo stalker (già denunciato). Muore una mamma 27enne, era incinta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovo terribile caso di femminicidio in Veneto, stavolta in provincia di Treviso e con vittima ancora una giovane ragazza, in questo caso in procinto di diventare mamma per la seconda volta. Vanessa Ballan, 27enne di Riese Pio X, è stata assassinata davanti all’uscio di casa da un uomo di 41 anni, che l’ha accoltellata fino a strapparla la vita. E’ stato arrestato dai carabinieri, a distanza di ore, nella notte ed è in attesa di venire interrogato dal pm. Il suo nome è Bujar Fandaj, al momento solo sospettato anche se non sussisterebbero dubbi per gli inquirenti sulla sua “mano” omicida. Vive ad Altivole, un Comune vicino.

Scenario del dramma una villetta di località Spineda, frazione del paese trevigiano: siamo qui a meno di una decina di chilometri dal confine con la provincia di Vicenza, dall’area del Bassanese. L’allarme è scattato alle 14 di martedì, dato da una vicina di casa, attirata da dei rumori provenienti dall’esterno. E’ toccato invece al marito, Nicola Scapinello, vedere lo scempio sul corpo della vittima, trovando la giovane donna in un lago di sangue al suo arrivo. Del suo uccisore nessuna traccia, si era già dato alla fuga in auto, da via Fornsette teatro del femminicidio.

Il presunto omicida, un suo conoscente, è un cittadino straniero originario del Kosovo che, secondo i media locali, la vittima aveva già denunciato nel passato recente (in ottobre) per stalking e minacce. Si tratterebbe di un cliente del supermercato in cui lei lavorava come commessa: non è confermata per ora l’indiscrezione – riportata da testate trevigiane – relativa a una paventata relazione sentimentale passata tra vittima e carnefice, in attesa di notizie certe dalla Procura trevigiana. Il bimbo di 4 anni non si trovava in casa al momento dell’aggressione: era come ogni giorno alla scuola materna. Vanessa, originaria di Castelfranco Veneto, era in gravidanza, in attesa del secondo figlio insieme al marito, con il quale condivideva la villetta dopo il matrimonio.

Il fatto efferato, con ancora una volta una giovane donna presa di mira e uccisa, avviene a distanza di poco più di un mese del rapimento e dell’assassinio di Giulia Cecchettin. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha già fatto sapere ieri sera di aver indetto il lutto regionale dopo aver appreso del delitto di Riese Pio X.