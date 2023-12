Assistenza sanitaria potenziata per i turisti che passeranno le festività in Altopiano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Come ogni anno, l’Ulss 7 Pedemontana metterà in campo dei servizi aggiuntivi per garantite la migliore assistenza sanitaria alle migliaia di turisti che trascorreranno le Festività nelle località dell’Altopiano dei Sette Comuni.

In particolare, dal 27 dicembre al 12 gennaio sarà attivo il servizio di Medicina turistica (o Guardia medica per i turisti), presente con cinque ambulatori ad Asiago (presso l’ospedale), Enego (in via Cappellari 100), Foza (via Roma 24/a), Roana (in via Sartori 23) e Stoccareddo (via Rigoni Stern 2). Gli ambulatori saranno attivi dal lunedì al venerdì in giornate e fasce orarie differenziate, mentre in orario notturno e nei giorni festivi e prefestivi per le richieste non urgenti sarà possibile comunque fare riferimento al servizio di Continuità Assistenziale (tel. 0424-888000),

I dettagli con gli orari di attività e i recapiti telefonici sono disponibili nelle farmacie, presso gli uffici comunali e gli sportelli rivolti ai turisti, oltre che sul sito internet dell’Ulss 7 Pedemontana.

Inoltre in caso di sintomi sospetti sarà possibile effettuare il tampone Covid dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30, senza prenotazione, presso l’ospedale di Asiago.

Gli interventi di assistenza domiciliare vanno preventivamente concordati telefonando al numero 0424-885115 o via email a ccentraleadi1@aulss7.veneto.it.

Come ogni anno, inoltre, presso l’ospedale di Asiago, la Unità Operativa Complessa (Uoc). di Nefrologia metterà a disposizione delle sedute di dialisi dedicate a pazienti affetti da malattia renale cronica provenienti da altri territori, allo scopo di trascorrere in serenità e sicurezza le vacanze sull’Altopiano. Il servizio è su prenotazione (tel. 0424 888812 oppure dialisi.asiago@aulss7.veneto.it).

“Anche per la stagione invernale – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza – confermiamo il nostro impegno a garantire la presa in carico dei turisti per tutto il periodo di punta in termini di affluenza. Tra le tante qualità dell’Altopiano dei Sette Comuni non ci sono solo le bellezze naturali e la possibilità di praticare tante attività, ma anche la garanzia per i turisti di poter contare in caso di necessità su un’assistenza sanitaria ben organizzata e presente sul territorio. Ritengo che anche questa consapevolezza possa consentire ai turisti di trascorrere le vacanze nella massima tranquillità e contribuire all’attrattività turistica del territorio”.