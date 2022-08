West Nile, i dati aggiornati in Veneto sulle infezioni e il vademecum per la prevenzione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il computo dei dati aggiornati sul tema dell’infezione West Nile in seno ai servizi sanitari della Regione Veneto ammonta a 227 casi confermati, con poco più della metà dei quali a sviluppare sintomi lievi come l’alterazione della temperatura corporea (la febbre comune, nel 54%) e il 46% invece ad affrontare una forma di malattia neuroinvasiva, con necessità di ricovero ospedaliero e un percorso di cura impegnativo per debellare il virus prodotto dalla puntare di zanzare infette. Il periodo di incubazione, solitamente, vai dai 2 ai 14 giorni secondo gli studi aggiornati e va detto che la trasmissione è improbabile tra gli esseri umani, salvo trasfusioni sangue e trapianti di organi.

I dati relativi al bollettino di Sorveglianza delle arbovirosi, è stato emesso stamattina dalla dalla direzione regionale di Prevenzione dell’ente e reso pubblico. Nel documento di sintesi, che distingue i 123 casi di febbre “semplice” dai 104 più gravi, si indica anche in 7 unità il numero dei cittadini decedute in Veneto dall’inizio del 2022. Si tratta in prevalenza di persone anziane, con media età di 83,6 anni: in un solo caso di sesso femminile. Fattore importante nella prevenzione si sono rivelati anche i test riservati ai donatori di sangue, dove sono state rintracciate 25 positività. Sui 227 casi confermati, 18 sono stati rilevati nella provincia di Vicenza, mentre spiccano i 122 di Padova.

Come noto la febbre West Nile è provocata dal virus “omonimo”, trasmesso dalla puntura di

zanzare infette all’uomo e agli animali, generalmente equini ed uccelli. Le zanzare che nello specifico appartengono al genere Culex (specie C. pipiens) avrebbero come “serbatoio di

infezione” 70 specie di uccelli presenti nella Pianura Padana e monti limitrofi, soprattutto passeriformi e corvidi, dove il virus può persistere nell’organismo da alcuni giorni a qualche mese. Da ricordare che la maggior parte delle persone infette non manifesta sintomi, nella misura indicata dell’80%.

Le forme sintomatiche, invece ,si presentano con sintomi tipici influenzali lievi come febbre, cefalea, dolori muscolo-articolari, raramente accompagnati da rash cutaneo (febbre, Wnf). Nel rapporto ci evince come meno dell’1% sviluppa una malattia neuroinvasiva grave, come meningite, encefalite o paralisi flaccida (malattia neuro-invasiva, Wnnd). Il concreto rischio di generarla aumenta in maniera consistente con l’età ed è più elevato fra gli adulti di oltre 60 anni. All’interno del bollettino diffuso venerdì mattina sono citati anche anche i conteggi ufficiali di altre forme di virus emerse in Veneto nei mesi recenti. Alcuni esempi: la febbre Dengue fa registrare 16 casi, tutti provenienti da Paesi esteri (Brasile, Cuba, Kenya, Maldive, Sri Lanka Thailandia e Togo). Il Toscana Virus presenta 3 casi, tutti segnalati dalla provincia di Padova. Nessun caso, infine, di Chikungunya, Zika e Usutu.

IL VADEMECUM del Ministero della Sanità per la prevenzione

I cittadini possono proteggersi dalle punture di zanzara tramite: