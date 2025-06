4-6 luglio, torna la Notte Bianca e quest’anno “arruola” anche i cori degli alpini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Manca meno di un mese al ritorno a Vicenza della Notte Bianca, in programma dal 4 al 6 luglio, l’evento che lo scorso anno ha portato in centro storico oltre centomila persone per un weekend di festa pensato per tutti i vicentini, di tutte le età.

“La Notte Bianca piace ai vicentini e anche quest’anno si ripeterà per tre giornate consecutive, con tanta musica di ogni genere in orario serale, in particolare, mentre durante le ore diurne sono previste numerose attività in tutto il centro storico per un grande evento diffuso – ha detto Leone Zilio, assessore ai grandi eventi del Comune di Vicenza -. Due le novità dell’edizione 2025: la riproposizione all’inizio di luglio in concomitanza con il perdiodo dei saldi proprio per coinvolgere anche tutto il mondo del commercio e far sì che Vicenza sia sempre più viva. Inoltre un anno dopo la granda adunata degli Alpini di Vicenza avremo La Piazza Alpina: piazza Matteotti sarà imbandierata con il tricolore e si esibiranno cori alpini per rivivere l’atmosfera e le emozioni di un evento indimenticabile”.

“C’era bisogno in città di un appuntamento che contribuisse a creare aggregazione e socialità in città – ha commentato l’organizzatore Luigi Franceschetto – . La Notte Bianca è un evento importante anche per l’economia del territorio, con ricadute del valore di oltre un milione di euro. Abbiamo deciso di presentare questa edizione in Basilica Palladiana, monumento che si affaccia su piazza dei Signori, cuore pulsante della città e dell’evento, ma sarà una manifestazione diffusa che coinvolgerà tutte le piazze principali del centro”.

Tante piazze coinvolte

Gli appuntamenti della Notte Bianca coinvolgeranno tutte le principali location del centro storico: piazza dei Signori, ospiterà gli appuntamenti più attesi e per tutte le età a partire dalle 17, in piazza Castello dj set ed eventi per i giovani, in piazza San Lorenzo gli eventi rock. Altre proposte interesseranno anche contra’ Garibaldi, piazza Duomo, corso Fogazzaro Sud e piazza Matteotti. Sabato sera, inoltre, la Basilica Palladiana ospiterà una cena di beneficenza.

Tutti gli eventi e le informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram Notte Bianca Vicenza e sul sito notte- bianca-vicenza.