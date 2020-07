Addio all’avvocato Gianni Cristofari. Fu il primo difensore civico della città di Vicenza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Un uomo buono, un collega stimato, un cittadino che ha sempre sentito il bisogno di impegnarsi per la nostra città”. Con queste parole il sindaco di Vicenza ricorda l’avvocato Gianni Cristofari, prematuramente scomparso nella notte per una malattia, primo difensore civico di Vicenza, ex consigliere comunale ed ex vice presidente di Ipab.

“Di lui – aggiunge il sindaco – ho sempre apprezzato l’onestà intellettuale e il desiderio di operare per il bene pubblico, fin da quando impersonò il ruolo di primo difensore civico della città, figura totalmente nuova per la nostra realtà, apripista per temi divenuti poi fondamentali, come la partecipazione, la trasparenza, il civismo. A nome dell’amministrazione comunale porgo le condoglianze alla moglie Annalisa e ai figli Gianmarco e Sofia”.

Parole di tristezza giungo anche dai Giuristi Democratici di Vicenza – associazione Ettore Gallo, che aveva contribuito a fondare. “Piangiamo la scomparsa di un amico e compagno tra i fondatori dell’associazione dei Giuristi Democratici di Vicenza alla cui crescita ha contribuito in maniera determinante con la sua intelligenza, competenza e umanità. Lo avremo sempre al nostro fianco con il suo sorriso generoso e la sua forza vitale nella difesa dei più deboli”.

Sono tanti da questa mattina i ricordi e i saluti sui social. “Un immenso dispiacere, un dolore grande per la perdita di un uomo generoso e buono” afferma Vincenzo Riboni, ex primario del pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo. “Un grande amico, una persona speciale” l’ha definito l’ex assessore Tommaso Ruggeri.