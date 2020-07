Coronavirus, risalgono i contagi. Ristorante chiuso a Jesolo: dipendenti positivi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Risalgono contagi e decessi in Italia: altri 212 i casi e 12 i morti in un giorno. Cresce il numero dei dipendenti di un ristorante del lido di Jesolo (Venezia), originari del Bangladesh, positivi al Covid-19. Secondo l’Ulss 4 dietro il focolaio si cela un centro di aggregazione diverso dal locale dove lavorano: una moschea fantasma che non è stata ancora individuata e che potrebbe trovarsi addirittura in un’abitazione. Il ristorante è stato chiuso nei giorni scorsi ma il “paziente zero” potrebbe aver contratto il Covid in un centro di preghiera che non è stato ancora identificato. L’addetto alla cucina ha poi contagiato altri tre colleghi, bengalesi come lui, tutti asintomatici.

In Campania occhi puntati invece sulla presunta positività di 6 camerieri di un ristorante di Vico Equense (Salerno). A darne notizia è stato ieri il governatore Vincenzo De Luca nel corso di un’iniziativa elettorale che ha detto: “Ieri abbiamo avuto 29 contagi dei quali 6 li abbiamo avuti a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante dove erano andati alcuni ragazzi di Roma che erano venuti in ferie a Capri. Lì abbiamo verificato una cosa strana e incredibile: quando stanotte abbiamo cercato di individuare alcuni dei clienti che avevano frequentato quel ristorante, abbiamo scoperto che avevano dato dei dati falsi. Siamo veramente alla stupidità assolutà“.

La notizia della positività dei 6 dipendenti del locale è stata però smentita poco dopo dal sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore: “Al momento non si registra alcun caso positivo al Covid-19. Probabilmente il governatore si è confuso con qualche altra località”. In serata è arrivata anche una comunicazione ufficiale dell’Unità di crisi della Regione Campania che ha precisato come, in relazione al bollettino sui casi positivi al Covid 19, per quanto riguarda la Asl Napoli 3, il “contact tracing” sugli spostamenti della comitiva romana – poi risultata contagiata al ritorno nella Capitale – non ha portato all’individuazione di contagi nel territorio del comune di Vico Equense.

In Puglia brutto colpo per l’organizzazione della storica manifestazione La Notte della Taranta. Le tappe del festival itinerante nei 19 Comuni del Salento sono state annullate in via preventiva, dopo che il Comune di Carpignano (Lecce) ha cancellato la serata prevista il 6 agosto a causa di un focolaio di Covid-19. Confermato invece il concertone del 22 agosto a Melpignano che, però, si svolgerà a porte chiuse.