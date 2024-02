Agenti di polizia locale con segugio anti droga segnalano 7 assuntori: tre sono studenti

Anche sul fronte della vigilanza del centro città portato avanti quotidianamente dagli agenti di polizia locale in forza al Comune si registra un’intensa attività di prevenzione di reati, con particolare attenzione al possesso e al consumo di sostanze illecite. Grazie al fiuto dell’agente “a quattro zampe” dell’unità cinofila nella scorsa settimana sono stati fermati, perquisiti e segnalati al Prefetto di Vicenza in tutto sette persone, di cui tre minorenni.

Questi ultimi citati corrispondono a studenti di un istituto superiore del centro storico di Vicenza, trovati in possesso di marijuana dopo che il cane antidroga li ha fiutati, appunto, facendo emergere lo stupefacente trovato poi negli zainetti di scuola tra libri e quaderni. L’episodio è avvenuto in piazza Bologna, in presenza di altri giovani diretti verso le classi.

In quantità modiche, nei tra casi, tali da ipotizzare un mero consumo personale, comunque vietato dalle leggi in Italia in materia di droga, con merce illecita sequestrata e inevitabile “iscrizione” del terzetto nella lista nera provinciale degli assuntori abituali. Forse qualche grattacapo in più ai tre adolescenti è derivato dall’affidamento ai genitori direttamente dalla sede operativa di strada Soccorso Soccorsetto, sede della Polizia Locale berica, dove i tre ragazzi sono stati accompagnati per le procedure previste e la notifica in Prefettura, che dovrà decidere quali provvedimenti adottare in assenza di una – anzi tre – denuncia.

La quantità di droga leggera sequestrata nell’operazione sopra descritta non è stata resa nota dal Comune di Vicenza, ma si tratta comunque di qualche grammo. Allo stesso modo, trattandosi di minori, non sono stati forniti dati sensibili su età, identità e provenienza. Complessivamente sono state 20 le persone identificate nell’ambito dello stesso servizio antidroga effettuato la scorsa settimana dagli agenti del Nucleo operativo speciale assieme alla squadra antidegrado e all’unità cinofila della polizia locale, che ha interessato l’area compresa tra piazzale Bologna, Campo Marzo e il park Verdi.

I controlli a tappetto erano stati pianificati anche sulla base delle segnalazioni arrivate da residenti e commercianti, portato a termine in orari diversi. Oltre ai 3 studenti, sono stati segnalati alla prefettura anche altri 4 tossicodipendenti trovati in possesso di modiche quantità di sostanze illecite.