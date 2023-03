Alta Velocità, ok dal Cipess al finanziamento per l’attraversamento di Vicenza

“Il Cipess ha dato oggi il via libera all’attraversamento di Vicenza per il progetto Tav: l’alta velocità sarà fondamentale per il Veneto e per interconnettere l’intero nord-est al resto dell’Europa. Il Cipess ha messo oggi nero su bianco i contorni del finanziamento del primo lotto dell’infrastruttura, che verrà stanziato anche con l’impegno di Mit e Rfi”, dichiara il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, complimentandosi per l’importante passo avanti nel progetto, arrivato oggi.

“L’investimento è poderoso, parliamo di svariati miliardi di euro; parte dei quali proprio nella tratta che attraversa la nostra regione. Devo ringraziare tutti coloro stanno lavorando, a testa bassa, per poter realizzare in Veneto l’alta velocità – prosegue il presidente Zaia – In particolare, in sede Cipess, il senatore Alessandro Morelli, che spinto fortemente per dipanare un quadro della Tav che appariva complicato. Poter muovere su rotaia passeggeri e merci, con maggior velocità, significa ‘maggior portata’ per il tessuto economico del Veneto: ne beneficeranno le imprese ed i cittadini. Stiamo davvero assistendo in questi mesi al lancio di un volano, alimentato dalle grandi opere, in grado di spingere la crescita del nostro territorio per i decenni a venire. Per questo devo ringraziare anche il Governo, che si conferma ogni giorno di più deciso”.