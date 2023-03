Papa Francesco ricoverato al Gemelli. Vaticano: infezione respiratoria

Papa Francesco è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Diagnosi: un’infezione respiratoria. Lo ha reso noto la Sala stampa vaticana specificando che non si tratta di Covid-19 e sottolineando che l’infezione “richiede alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”.

Il Pontefice avrebbe avuto un malore subito dopo l’udienza generale di ieri in Piazza San Pietro. Si trovava nella sua abitazione di Santa Marta quando ha accusato un “affaticamento respiratorio”. Immediato l’intervento del suo staff e il successivo trasferimento in ambulanza al Policlinico Gemelli. Secondo la Sala stampa vaticana, già nei giorni scorsi aveva lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si sarebbe recato in ospedale per esami precedentemente programmati.

Ora per il Papa è previsto qualche giorno di ricovero ospedaliero e di riposo. Lo staff a lui più vicino – compreso il dispositivo della sicurezza – è stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario romano. Oltre a un’intervista che Francesco aveva in programma in Vaticano ieri pomeriggio, al momento sarebbero state annullate anche le udienze previste per oggi e domani, affinché i controlli possano proseguire per il tempo necessario.

Preghiere da tutto il mondo sono giunte in Vaticano per Papa Francesco, tra cui quella della presidenza della Conferenza episcopale italiana che, a nome dei vescovi italiani, ha voluto esprimere “vicinanza” a Bergoglio, “assicurando la preghiera corale delle Chiese in Italia”. Il Papa si è detto “toccato dai tanti messaggi ricevuti” ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera.