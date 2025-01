A fuoco deposito di un’officina: paura e alta colonna di fumo. “Nessun pericolo per la popolazione”

Allarme all’ora di pranzo ad Altavilla Vicentina per le fiamme e l’alta colonna di fumo che si sono levate poco lontano dalla locale stazione ferroviaria. Dalle 13 di oggi, domenica 5 gennaio, i vigili del fuoco stanno infatti operando in via Stazione ad Altavilla Vicentina per un incendio divampato all’interno di un garage adibito a deposito dell’officina meccanica Finco Affilatura.

Decine le chiamate giunte subito al 115 per l’alta colonna di fumo alzatasi in cielo, visibile anche dalla vicina Strada Regionale 11.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Vicenza con un’autopompa, due autobotti e nove operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme, che hanno coinvolto il deposito con all’interno macchinari in disuso di lavorazioni meccaniche come torni, frese, trapani della nuova officina la cui sede è poco distante.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

“Una coltre di fumo nero – ha scritto il Comune di Altavilla sui social – si é alzata a causa di alcuni materiali che hanno alimentato le fiamme. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco l’incendio è stato domato e non ci sono pericoli per la salute dei cittadini. Al momento non ci sono notizie sui danni subiti invece dall’azienda”.