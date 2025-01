Calcio, Serie A: la Roma si prende il derby con la Lazio. Colpo salvezza del Cagliari

Il Napoli chiude al comando il girone d’andata del massimo campionato di calcio con 44 punti, ma non è sicuro del platonico titolo d’inverno; perchè l’Atalanta è seconda a quota 41 con una partita in meno e l’Inter è terza a 40 punti e con ben due partite da recuperare. Atalanta-Juventus e Inter-Bologna valide per il 19° turno, verranno recuperate il 14 gennaio insieme a Como-Milan. Un rinvio dovuto all’impegno di Inter, Atalanta, Milan e Juventus in Supercoppa. I campioni d’Italia, inoltre, devono recuperare anche la sfida di Firenze contro la Fiorentina rinviata per il problema al cuore di Edoardo Bove.E’ il caso di dire che ai giallorossi sono venuti gli 8 minuti e sono bastati per prendersi la stracittadina a spese della Lazio. Capitan Lorenzo Pellegrini, rilanciato a sorpresa da Sir Claudio Ranieri con la maglia da titolare, sblocca il match con una grande giocata al 10′, Alexis Saelemaekers raddoppia al 18′ ribadendo in rete una corta respinta di Provedel sul suo primo tiro. Al 93′ mega rissa innescata da scintille tra Hummels e Castellanos: una mega rissa che l’arbitro Pairetto sanziona con l’espulsione dell’argentino e un cartellino giallo per il tedesco.

Il match in sintesi. La Roma parte forte e ipoteca la vittoria con l’uno-due del primo tempo. Nella ripresa, i biancocelesti aumentano il ritmo, spingono e reagiscono, ma il portiere romanista Svilar è attento in più occasioni e Tchaouna, mandato in campo da mister Baroni nel secondo tempo, spreca una buona opportunità. Brutta battuta d’arresto per la Lazio nella corsa alla zona Champions, mentre i giallorossi salgono al decimo posto allontanando ulteriormente le sabbie mobili della zona retrocessione. Grande gioia personale per il “Normal One” Claudio Ranieri: 5 derby da allenatore della Roma, 5 vittorie. Nessuno come lui.

Colpo salvezza del Cagliari a Monza: 2-1 per gli isolani. Nell’anticipo dell’ora di pranzo, i sardi, reduci da quattro sconfitte di fila come i brianzoli, vanno sotto dopo 5 minuti per effetto del rigore trasformato da Caprari. Gli ospiti la ribaltano pareggiando al 22′ con un sinistro potente e preciso di Zortea dal limite dell’area e raddoppiando al 56′ con Piccoli che concretizza una ripartenza di Obert. Cinque minuti più tardi, l’espulsione di D’Ambrosio per un fallo di reazione su Mina, spegne le velleità di recupero dei monzesi.

Finiscono a reti bianche le altre due gare domenicali valide per l’ultima giornata del girone d’andata. A Torino, 0-0 tra granata e Parma. I padroni di casa giocano meglio nel primo tempo, ma non riescono a concretizzare anche per merito delle parate del portiere degli emiliani Suzuki. All’attivo degli ospiti: il palo esterno colpito da Mihaila nella ripresa. Alla fine il punto serve a entrambe per muovere la classifica e restare in una zona tranquilla. Finisce 0-0 anche al Via del Mare con il Lecce che non riesce a sfondare il muro del Genoa: palo colpito da Krstovic e tante occasioni per Dorgu. Salentini terzultimi con il Cagliari a 17 punti; Venezia penultimo a 14, Monza sempre più fanalino di coda a quota 10.