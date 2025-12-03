Cantiere notturno sulla statale 11: tratto Bonometti-Tecnomat chiuso dalle 21 alle 5

Sarà una prima metà del mese di lavori notturni ad Altavilla Vicentina. Dalla serata di ieri, martedì 2 dicembre, ha preso il via il cantiere che, per consentire interventi di manutenzione, manterrà chiuso il tratto della strada statale 11 compreso tra Bonometti e Tecnomat. Nello specifico, il cantiere sarà attivo, fino a sabato 6 dicembre, dalle ore 21 alle 5. Lo stesso tratto verrà nuovamente chiuso al traffico, sempre dalle 21 alle 5, da martedì 9 a venerdì 12 dicembre.

Il cantiere sulla statale 11 segue l’intervento che ha avuto luogo dalle ore 21.30 di lunedì 1° dicembre fino alle 5.30 di ieri, e che ha interessato l’ultimo tratto di via Vicenza in direzione Melaro. Tale chiusura si è resa necessaria nell’ambito degli interventi di riqualificazione della viabilità e delle opere preliminari alla realizzazione della nuova rotatoria.

