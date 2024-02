Fumo dal condominio in restauro, fiamme spente dai pompieri evitando guai peggiori

Intervento in forza dei vigili del fuoco dalle 14 circa di oggi in via Garibaldi ad Altavilla Vicentina, a causa di un principio d’incendio originato da una cappa difettosa della cucina di un appartamento del secondo piano. L’edificio nel suo complesso è oggetto di lavori sterni di restauro, con impalcature comunque non coinvolte nell’emergenza.

Secondo le prime indicazioni che giungono dai portavoce del 115 non si registrano feriti anche se i disagi non sono mancati per inquilini e condomini, preoccupati non poco alla vista della colonna di fumo, almeno fino al termine delle operazioni che si sono protratte al tardo pomeriggio.

I pompieri berici accorsi dalla sede provinciale di Vicenza con un’autopompa in dotazione, un modulo antincendio boschivo, l’autoscala e 7 operatori, hanno subito spento le fiamme evitando il coinvolgimento di tutto l’appartamento. Preservando inoltre gli altri alloggi dello stabile da altre problematiche correlate al fumo intenso sprigionatosi per le cause al vaglio della squadra intervenuta per lo spegnimento dell’incendio. Un allarme sì originato dalla cappa interna ma che ha reso inservibili gli altri pensili della cucina e provocato dei danni da fumo all’appartamento.

I vigili del fuoco, dopo aver concluso la prima fase tempestiva, hanno provveduto a mettere in sicurezza tutto l’alloggio aerando con un motoventilatore tutte le stanze. Inevitabile l’inibizione dell’uso della cucina fino al ripristino dell’impianto elettrico e della salubrità dei locali. Le operazioni di bonifica sono terminate dopo circa un’ora e mezza.