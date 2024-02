Martedì il funerale di Attilio Camposilvan, morto schiacchiato da un albero

E’ Attilio Camposilvan, residente nella contrada di Merendaore, la vittima dell’infortunio mortale nei boschi di Recoaro Terme di ieri, 8 febbraio, nel primo pomeriggio. 60 anni, Camposilvan stava tagliando un albero insieme ad altre due persone quando è stato travolto, senza via di scampo: è morto infatti sul colpo.

Tutto è successo in un attimo, nei boschi di contrada Frizzi di Sopra. A dare immediatamente l’allarme le due persone che erano con lui, ma all’arrivo dei soccorsi, si è potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto anche i carabinieri di Valdagno, che ora stanno svolgendo indagini, anche se la dinamica appare chiara: la pianta, legata con una corda, è precipitata al suolo dove non avrebbe dovuto cadere, schiacciando il 60enne, mentre le altre persone presenti hanno fatto in tempo a scansarsi.

Camposilvan era molto conosciuto nella cittadina termale. Sposato, con una figlia ventenne, era il fratello di Cristina Camposilvan, attuale assessore alla cultura, istruzione e sviluppo delle De.Co. di Recoaro Terme ed ex insegnante dell’istituto alberghiero “Artusi”.

Già addetto al reparto carni di un supermercato, Camposilvan aveva un carattere gioviale e generoso. Era andato in pensione da pochi mesi ed era molto attivo nella vita di contrada.

“Il bosco ogni tanto ci propone questi drammi inaspettati, lavorare nel bosco significa non essere mai al sicuro al cento per cento – commenta il sindaco di Recoaro, Armando Cunegato – anche quando a lavorarci sono persone esperte. E’ un lutto che colpisce tutto il consiglio comunale e l’intero paese. Siamo vicini a Cristina e alla sua famiglia. Si resta scioccati, anche perchè è il secondo fratello che perde, entrambi morti sul lavoro”.

Il funerale di Attilio Camposilvan è fissato per martedì 13 febbraio alle ore 15 nella vecchia chiesa di Marendaore.