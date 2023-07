Mille dosi di “coca”, tre arresti. Un 24enne si lancia dalla finestra e si frattura una gamba

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si trova piantonato nel reparto di ortopedia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza il 24enne albanese ritenuto uno spacciatore di cocaina ce he si è procurato più fratture tentando la fuga, nel corso del blitz antidroga portato a termine nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle beriche. Due complici, entrambi connazionali del malvivente ferito, si trovano invece già in cella dopo le perquisizioni domiciliari completate a Bressanvido (in località Poianella) e ad Altavilla Vicentina.

I tre cittadini dell’Albania sono stati posti in stato di arresto in virtù della flagranza di reato riscontrata proprio in occasione delle varie ispezioni nelle rispettive abitazioni. Oltre mille le potenziali dosi ricavabili dalle gemme di “coca” sequestrate, per mezzo chilo di polvere bianca presa in consegna dai militari del 117 e per un giro d’affari di 300/400 mila euro.

Le investigazioni dei finanzieri del nucleo di Vicenza hanno permesso di ricostruire l’attività illecita di tre spacciatori di età compresa tra i 24 e 31 anni. Due con base operativa in un appartamento situato ad Altavilla e il terzo in un alloggio di Poianella. Sono tutti risultati dediti alla vendita di cocaina nelle piazze e nei pressi di bar dei Comuni di residenza. Grazie alle attività di osservazione, controllo e pedinamento, i finanzieri hanno localizzato il sito in un condominio di Altavilla Vicentina ove operavano un 24enne e un 31enne che fungevano da “fornitori” del 30enne spacciatore di Poianella, il quale, con cadenza periodica, andava ad approvvigionarsi della cocaina da rivendere sul proprio “mercato locale” di riferimento.

I finanzieri, dopo aver visto entrare presso l’abitazione di Altavilla il trentenne albanese di Poianella, lo hanno atteso sul pianerottolo sorprendendolo all’uscita, rinvenendo, a seguito di controllo, cocaina pari a circa 120 dosi. All’ingresso dei militari al secondo piano, per le successive operazioni di perquisizione domiciliare, il 24enne albanese tentava di darsi alla fuga lanciandosi da una finestra di un bagno con affaccio nel cortile/garage, procurandosi alcune fratture, e veniva soccorso dai finanzieri con scorta in ambulanza fino all’ospedale San Bortolo per le cure del caso.

Presso l’abitazione sequestrati 500 grammi di cocaina da cui si sarebbero potute ricavare circa 1.000 dosi, 50 grammi di sostanza da taglio e quasi 1.000 euro in contanti, oltre a 7 smartphone e 3 bilancini di precisione. Le perquisizioni sono state estese all’autovettura e all’appartamento di Poianella del 30nne spacciatore “acquirente”, dove è stata sequestrata ulteriore cocaina pari a circa 40 dosi. I tre soggetti sono stati tratti in arresto per spaccio di stupefacenti e deferiti alla Procura che ha disposto di associarli alla casa Circondariale di San Pio X: il 24enne risulta tutt’ora piantonato, in stato di arresto, presso il nosocomio vicentino.