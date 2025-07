Il cane antidroga Ara “fiuta” la cocaina nell’armadio in camera. Nei guai un 19enne

Un mini bazar di cocaina pura è stato prelevato direttamente dall’armadio di casa di un giovanissimo pusher vicentino, un ragazzo di appena 19 anni. Il pusher di polvere bianca, le cui iniziali sono S.T., è stato raggiunto dalla visita a domicilio in città di una pattuglia di agenti di polizia locale, giovedì mattina, per un blitz operativo che ha permesso di togliere dal mercato illecito dello spaccio circa 30 grammi di cocaina.

Sostanza stupefacente trovata già suddivisa in 150 dosi pronte da smerciare. Si stimano in oltre 3 mila euro i proventi che il 19enne avrebbe incassato dalla vendita della merca non consentita. Nell’operazione è stata utilizzate Ara, cane poliziotto dell’unità cinofila, che ha scovato lo stupefacente nell’alloggio di via Fabiani in zona San Pio X.

L’intervento del Nucleo operativo, con il supporto della squadra antidroga, trovava a monte giustificazione nelle segnalazioni effettuate da più residenti degli edifici limitrofi e anche dei servizi sociali del Comune. Al loro arrivo, gli agenti hanno subito notato un nervosismo ben oltre il lecito da parte del ragazzo, assai agitato. Una volta entrati in camera, subito il cane Ara ha fiutato qualcosa nell’armadio dove sono stati trovati il bilancino di precisione e, nascosti in un giubbino invernale, tre involucri di nylon contenenti sostanza riconosciuta come cocaina molto pura, per un peso complessivo superiore ai 30 grammi.

Inevitabile quindi l’arresto e la conduzione al comando cittadino, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. “Plaudo al nuovo brillante intervento della polizia locale – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai – che ha arrestato uno spacciatore intervenendo all’interno di un appartamento. Ringrazio anche i nostri servizi sociali e i residenti, dalle cui segnalazioni è scattata l’operazione. La collaborazione e le segnalazioni dei cittadini sono fondamentali per interventi di questo tipo”.

