Altro pusher arrestato dagli agenti Nos e antidegrado. Via “coca”, eroina e marijuana

Girava per il centro città, domenica scorsa, passeggiando per Campo Marzo con 35 diverse dosi di sostanze stupefacenti in tasca, beffandosi della presenza degli agenti di polizia locale di Vicenza. All’atto di cedere una bustina ad un acquirente, però, un uomo di 38 anni è stato colto in flagranza di reato e catturato dall’equipaggio dei Nos, il Nucleo Operativo di Sicurezza.

Il fatto risale all’11 febbraio scorso, nel pomeriggio, reso noto oggi dopo l’approvazione alla notiziabilità del fatto di cronaca da parte della Procura di Vicenza. Il pusher malandrino che si era messo all’opera di domenica scordando di “santificare le feste” è stato in un primo momento notato dall’occhio elettronico delle telecamere di videosorveglianza in dotazione alla polizia urbana.

Destando così l’attenzione degli agenti passati dall’osservazione all’azione attivando la squadra antidegrado. L’atteggiamento sospetto del soggetto sconosciuto aveva determinato l’intervento di una pattuglia in borghese che subito ha raggiunto l’acquirente – si tratta di un 46enne, poi identificato in G. A. – trovato in possesso di una dose di eroina. La pattuglia antidegrado ha invece fermato il pusher in piazza Castello tale O. L., le sue iniziali, 38 anni: è stato trovato con 33 dosi termosaldate in tasca, di cui 22 di eroina e 11 di cocaina, oltre a tre involucri contenenti marijuana e 325 euro in contanti.

Dai controlli di polizia è emerso che lo stesso spacciatore era già attivo in città berica nel passato recente: aveva infatti collezionato numerosi precedenti penali proprio per spaccio, tra cui un arresto nel 2021 effettuato dal Nos. La polizia locale ha quindi tratto il pusher in arresto, oggi convalidato dal pubblico ministero. Si trova sotto custodia in carcere, per ora e fin a nuovo ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.