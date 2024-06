Il fumo esce dal sottosuolo: in fiamme il materiale depositato in un garage interrato

Una coltre di fumo improvvisa, fuoriuscita dal sottosuolo attraverso le prese di aerazione, ha sorpreso la gente che stamattina si trovava nella piazza centrale di Torri di Arcugnano. Scoprendo poi che proveniva da un garage interrate dove si stava sviluppando un incendio.

Subito la chiamata dall’allarme con richiesta di intervento rapido dei vigili del fuoco, che ina volta sul posto si sono accertati dell’assenza di vittime o persone da assistere e si sono dedicati all’origine del problema.

I vigili del fuoco, accorsi da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e in tutto 7 operatori, sono entrati nel seminterrato dotati di autorespiratori, attivando le prolungate operazioni di spegnimento del box auto in realtà colmo di masserizie. A mezzogiorno di martedì risultano ancora in corso le ultime operazioni di bonifica del locale e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le cause delle fiamme.