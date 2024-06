Travolto e schiacciato dal suo trattore domenica: domani l’addio al 68enne ex muratore

Un tragico incidente, che travolto una famiglia di Santa Caterina di Lusiana in quello che doveva rappresentare un giorno di festa. E’ un dolore che avvolge tutta una comunità quello per la perdita improvvisa, in circostanze drammatiche, di Flavio Pozza, un 68enne vicentino e pensionato conosciuto da queste parti sull’Altopiano: in particolare per aver lavorato in divere case della zona come abile muratore, prima del riposo.

Fatale per l’uomo sarebbe stato il ribaltamento del mezzo agricolo che stava per utilizzare per dei lavori su un terreno non lontano dall’abitazione di famiglia, in via Piazzetta. Erano le 10 di domenica mattina e Pozza si trovava in compagnia di un compaesano, pare nella fase di preparazione per raggiungere un appezzamento di terra da dissodare. Quest’ultimo era il conducente di un secondo macchinario da traino, in movimento in un tratto di salita nel corso di uno spostamento.

Il trattorino su cui sedeva la vittima, del peso di alcuni quintali, ha schiacciato la vittima che si trovava sul sedile una volta rovesciatosi al suolo dopo che il mezzo si è slacciato da un rimorchio aperto che lo trasportava: una frazione di secondo, il pensionato non avrebbe avuto il tempo di mettersi in salvo in quegli attimi drammatici che gli sono costati la vita. Senza che il conoscente lì presente, che lo precedeva guidando il trattore trainante, potesse intervenire in tempo. Per il pensionato di Lusiana non c’è stato scampo in seguito ai traumi da caduta al suolo, morendo praticamente sul colpo a causa delle lesioni interne provocate dal peso del macchinario cingolato.

La ricostruzione dettagliata di quanto accaduto l’altro ieri è stata affidata ai tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana, trattandosi per certi versi di un possibile incidente sul lavoro, e all’equipaggio dei Carabinieri intervenuti sul posto. Approfondimenti dovuti, in questi casi, in mano alla Procura di Vicenza. Non si è ritenuto necessaria, comunque, l’effettuazione di un esame autoptico sulla salma dello sfortunato 68enne, la cui causa di morte non lascia spazio a dubbi, diversamente dalle dinamiche del tragico evento che si dovranno accertare.

Alpino e volontario in occasione delle feste della frazione e altre iniziative a livello locale, Flavio Pozza era conosciuto un po’ da tutti a Lusiana. Era stato a lungo anche un donatore di sangue. “Una persona di grande valore, molto attiva nelle associazioni del territorio”, così la prima cittadina del paese altopianese ha espresso il proprio ricordo, porgendo le condoglianze a nome dei concittadini. E’ fissato per domani, 19 giugno, il funerale: alle 15 si celebrerà il rito religioso di commiato nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina, alla presenza del fratello Giuseppe Pozza e dei familiari e degli altri parenti e amici che vorranno dedicargli un ultimo omaggio terreno. Alle 19.30 di stasera la veglia di preghiera.